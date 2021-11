Il sindaco di Sant'Andrea del Garigliano Giuseppe Rivera scende in campo in prima persona per inaugurare l'anagrafe digitale anche nel piccolo centro della valle dei santi.

«Il nostro Comune - ha infatti spiegato il sindaco Rivera- ha aderito all'anagrafe nazionale della popolazione residente, pertanto da lunedì è possibile per tutti i nostri concittadini scaricare gratis i certificati anagrafici accedendo al sito Anpr del ministero dell'Interno inserendo le credenziali Spid o della carta d'identità elettronica. È un piccolo passo verso i servizi digitali in favore dei cittadini. Possono essere scaricati certificati di nascita, residenza, cittadinanza, di matrimonio e autocertificazioni, per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare senza pagamento di imposta di bollo».

«Per qualsiasi informazione in merito potete rivolgervi al sottoscritto» ha detto il primo cittadino Rivera, perché se è vero che i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello, collegandosi al portale web di Anpr, è altrettanto vero che nei piccoli centri la popolazione più anziana che non ha accesso alla rete o dimestichezza con gli strumenti digitali potrebbe restare esclusa dal servizio.