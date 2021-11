Domani alle ore 12, presso la sala consiliare del Comune di Fiuggi, verrà presentato il bando relativo ai contributi economici da parte della Camera di commercio di Frosinone-Latina per le imprese turistiche.

Una riunione convocata dall'assessore al turismo Simona Girolami, data l'importanza del bando che mette a disposizione delle strutture ricettive un milione di euro. Un contributo finalizzato ad aiutare le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici.

L'ente camerale, infatti, ha istituito con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio e la gestione dell'azienda speciale Informare, un contributo alle micro, piccole e medie imprese del settore turismo con l'obiettivo di rilanciare la filiera mediante misure di promozione e crescita competitiva.

Si tratta di contributi erogati a fondo perduto per le seguenti azioni: sconti alla clientela per la promozione dell'afflusso turistico destagionalizzato presso le strutture dell' ospitalità delle province di Frosinone e Latina, interventi formativi per management e personale addetto ai servizi turistico-ricettivi collegati alle necessità di apprendimento ed approfondimento formativo, fornitura di beni e/o servizi di promozione e pubblicità della struttura ricettiva, fornitura di beni e/o servizi finalizzati al rilancio, ammodernamento e innovazione strutturale e strumentale delle imprese del comparto turistico. Un'opportunità che Fiuggi non intende farsi sfuggire.

L'invito della Camera di Commercio

Sostegno alle imprese turistiche 2021/2022, la Camera di Commercio del Basso Lazio e l'Azienda Speciale Informare danno il via al Road Show per presentare agli operatori del settore delle province di Frosinone e Latina il nuovo Bando da un milione di euro pubblicato lo scorso 15 novembre.

Il primo appuntamento con il Road Show è per il prossimo giovedì 18 novembre alle ore 12.00 nella Sala Consiliare del Comune di Fiuggi, in piazza Trento e Trieste.

Il meet sarà l'occasione per illustrare alle imprese tutti i dettagli del Bando – la cui documentazione è scaricabile dal sito www.informare.camcom.it – e le modalità per presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto per alberghi, agriturismi e B&B.

Presenziano all'incontro Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina; Guido D'Amico, Componente di Giunta della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e Referente per il Turismo Termale; Florindo Buffardi, Consigliere Delegato al Turismo dell'Azienda Speciale Informare; Simona Girolami, Assessore al Turismo del Comune di Fiuggi e Maria Paniccia, Direttore di Area dell'Azienda Speciale Informare.