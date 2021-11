Compiono due furti a Scauri e ne tentano uno a Formia, ma in seguito ad indagini mirate vengono identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Scauri. I protagonisti delle "prodezze", commesse nella notte dello scorso 11 ottobre, sono un quarantasettenne, un ventinovenne ed un ventitreenne, che sono stati deferiti in stato di libertà, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I militari dell'Arma, dopo la denuncia per due furti in altrettanti lidi del litorale di Scauri, hanno avviato le indagini, che hanno portato all'identificazione dei malviventi, i quali portarono via un computer portatile e la somma di circa cento euro.

In seguito agli accertamenti i carabinieri scauresi hanno individuato i tre denunciati. Si tratta di un ventitreenne, nato in Russia, ma abitante a Itri, che, tra l'altro, è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Frosinone, un quarantasettenne residente a Itri e un ventinovenne originario della Romania, ma abitante a Minturno. Il trio, oltre a dover rispondere dei furti nei due stabilimenti balneari, sono accusati anche di aver tentato un "colpo" anche in un noto bar di Formia, non andato a buon fine. Ma c'è di più, in quanto il quarantasettenne ed il ventinovenne debbono rispondere anche di favoreggiamento personale.

Un'accusa mossa alla coppia, in quanto con il loro comportamento hanno favorito, nella stessa nottata, l'evasione di un loro complice ventitreenne, che invece si trovava agli arresti domiciliari. Un allontanamento che poi è costato il trasferimento in carcere allo stesso ventitreenne. L'indagine portata avanti dagli uomini della stazione di Scauri non ha tralasciato alcun particolare, poiché gli investigatori oltre a raccogliere testimonianze e immagini della videosorveglianza, hanno acquisito altri importanti elementi, che hanno portato all'identificazione dei tre personaggi, ora denunciati ai magistrati del Tribunale di Cassino.

Una notte brava per il terzetto, i cui componenti dovranno difendersi davanti ai giudici del Tribunale della città martire.