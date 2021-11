Tragico scontro tra due auto ad Argenta (Ferrara): due ragazze, di 20 e 21 anni, sono morte. Ferita anche una terza giovane che era con loro nella vettura e in modo non grave anche un uomo sull'altra macchina.

E' successo intorno alle 20 di ieri in via Matteotti. Sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.