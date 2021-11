Il Covid prosegue la sua corsa. Ieri altri 74 contagiati, 46 negativizzati, nessun decesso con 24 ricoverati totali. La situazione preoccupa e, anche per questo, si accelera con la vaccinazione. Da un lato si cerca di convincere chi non ha ancora fatto la prima dose, dall'altra si aprono le prenotazioni per la terza. Da oggi, infatti, sarà possibile prenotare il richiamo, a distanza di 180 giorni dalla seconda iniezione, anche per gli over 40. Le somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre.

Negli hub si potrà accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. Sarà il sistema (sul sito prenota vaccino della Regione Lazio) a indicare la prima data utile a sei mesi dall'ultima somministrazione. A livello regionale, nell'ultima settimana, le iniezioni sono aumentate dell'8,5%, per il 70% terze dose, per il 21% seconde e per il 9% prime dosi.

La giornata

Sono trenta i comuni interessati da almeno un contagio in provincia. Ferentino ne ha 10, Fiuggi 8, Cervaro e Sora 5, Anagni, Arpino, Cassino e Paliano 4, Pontecorvo e Roccasecca 3, Frosinone, Acuto, Monte San Giovanni Campano e Veroli 2, Alatri, Aquino, Boville Ernica, Broccostella, Ceccano, Falvaterra, Isola del Liri, Morolo, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Giovanni Incarico, Supino, Trivigliano, Vicalvi e Vico nel Lazio 1. In settimana si hanno già 95 contagi a 47,50 di media.

Un dato in linea con l'inizio della passata settimana (90, a 45). L'incremento, infatti, è del 5,5%, mentre rispetto a due settimane il dato è decisamente maggiore: +251,85%, ma allora c'era stato un calo legato alla festività del 1° novembre. In questo mese i positivi sono 960 (107 ad Anagni, 101 a Ferentino), ovvero 60 ogni 24 ore. Media doppia rispetto al totale di agosto, chiuso a 982 e 31,67. Per trovare una quota più alta a fine mese bisogna retrocedere ai valori di aprile, archiviato a 2.612 con una media di 87,06. Del resto dall'8 al 14 novembre i contagi sono stati 523, quindi 74,71ogni giorno a un livello simile a quello delle due settimane centrali di aprile chiuse, rispettivamente, con 74,86 e 74,26 casi di media.

Gli indicatori

Non si arresta la corsa dell'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Ieri è stata superata anche quota 110 con 110,69. Siamo oltre il doppio della soglia di allarme. La scorsa settimana si era chiusa a 109,64, mentre il 7 novembre il dato era di 71,70 e il 31 ottobre 37,32. Ciò dimostra come, in poche settimane, la crescita dei contagi in provincia sia stata esponenziale.

L'incremento dei tamponi, ieri 1.643, riporta su livelli più bassi il tasso di positività, ieri a 4,50%, lunedì a 4,13%.

La passata settimana si era chiusa a 5,94%, in discesa dal 6,54% della precedente che pure aveva rappresentato un balzo in avanti dal 3,01% del periodo chiuso il31 ottobre. Quest'ultimo mese è stato archiviato a un tasso medio di positività del 2,92% contro il 4,13% di settembre e il 6,80% di agosto. Novembre è al 5,58%.

I ricoverati

Scendono da 25 a 24 i ricoverati per Covid a Malattie infettive. A inizio mese i ricoveri erano 13. Una situazione costantemente monitorata tanto che da lunedì ha preso il via l'ampliamento dei posti a disposizione per i malati Covid, 34 più 2 di terapia intensiva, ai quali di aggiungono quelli di Cassino se dovessero servire 14 più 2 di terapia intensiva.

I tamponi

Sono 1.643 i test eseguiti nella giornata di ieri. Un dato secondo soloai1.658di venerdìdal21maggio (1.690) in poi. Nelle ultime settimane la crescita dei tamponi è stata evidente. Soprattutto da quando è stato reso obbligatorio il green pass al lavoro e da quando la curva si è alzata repentinamente. Nel periodo 9-15 ottobre i tamponi sono stati 4.763, dal 16 al 22 ottobre 5.625, dal 23 al 29 ottobre 5.753, dal 30 ottobre al 5 novembre 5.839, dal 6 al 12 novembre 7.929.

I bollettini

«Nel Lazio su 16.476 tamponi molecolari e 39.475 tamponi antigenici per un totale di 55.951 tamponi, si registrano 827 nuovi casi positivi (+232) spiega l'assessore Alessio D'Amato 5 i decessi (-5), 605 i ricoverati (+26), 74 le terapie intensive (-1) e +785 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,4%.

I casi a Roma città sono a quota 376. Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12». Sono 7.698 i nuovi casi di Covid in Italia con un tasso di positività dell'1,12%. I decessi sono stati 74 (più 30 in 24 ore). Gli attuali positivi sono 123.396.

Premio ai vigili urbani

La giunta comunale di Frosinone ha proposto un riconoscimento al merito per i vigili urbani, impegnati e distintisi nell'emergenza pandemica, aderendo all'avviso pubblico regionale. A Frosinone sono undici, tra agenti ed ufficiali, nonché personale amministrativo, ad aver contratto il virus, alcuni in forma grave.