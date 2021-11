Tamponamento sulla superstrada Sora-Ferentino all'altezza del Giglio poco distante dal mobilificio Rufa.

È successo dopo le 18.

Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.

Lunghe code registrate in direzione Sora.

Per fortuna gli occupanti dei veicoli non hanno riportato gravi conseguenze.

L'incidente è avvenuto poco prima del restringimento della carreggiata dove si stanno effettuando i lavori di messa in sicurezza del tratto.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito.