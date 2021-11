Sono 74 i nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 1643 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 46, mentre i ricoverati 24, uno in meno di ieri. Fermo a quota zero il dato sui decessi.

Questi i numeri sull'andamento della pandemia in provincia diffusi poco fa nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

La mappa dei contagi

Ferentino registra il record peggiore in provincia con 10 nuovi positivi, 8 a Fiuggi, 5 a Cervaro e Sora. Anagni, Arpino, Cassino e Paliano registrano 4 contagi ciascuno. 3 a Roccasecca e Pontecorvo, 2 ad Acuto, Frosinone, Monte San Giovanni Campano e Veroli.

Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Aquino, Boville Ernica, Broccostella, Ceccano, Falvaterra, Isola del Liri, Morolo, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Giovanni, Incarico, Supino, Trivigliano, Vicalvi e Vico nel Lazio.