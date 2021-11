Ridurre il tasso degli incidenti sulla Sr 155 per Fiuggi incrementando il servizio dei controlli con l'installazione di autovelox e la presenza di maggiore personale nel corpo della polizia municipale.

Questa la risposta che il consigliere comunale Ivan Dell'Uomo ("Alatri comunità") ha fornito al collega Enrico Pavia, uno dei leader dell'opposizione, in merito alle condizioni della strada principale che attraversa il territorio alatrense.

Dell'Uomo, rispondendo ad un'interrogazione presentata dallo stesso Pavia, ha precisato le diverse competenze riguardanti l'arteria (Astral e Comune per quattro tratti) e ricordato sì il numero alto dei sinistri, chiarendo però che la maggior parte di essi sono riferibili ad uno scorretto comportamento degli automobilisti.

Le cause, stando a quanto risulta dagli archivi della Polizia municipale, sono attribuibili in via prioritaria alla velocità non moderata e al mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

«Vanno inoltre considerate – ha aggiunto Dell'Uomo – due contingenze che incidono in maniera sostanziale sul tasso: la notevole intensità del flusso veicolare che interessa quotidianamente la Sr 155 e la sua specifica conformazione, caratterizzata da accessi diretti alla sede stradale di abitazioni e attività commerciali».

Tutti dati che spiegano il numero elevato di incidenti.

Per ridurre proprio quella percentuale, il Comune sta pensando ad una ricognizione completa di tutta la segnaletica orizzontale e verticale, ma soprattutto ad intervenire in maniera più mirata contro le infrazioni al codice della strada ampliando la rete dei servizi automatizzati di controllo, ricorrendo anche ad un uso maggiore di autovelox, per garantire condizioni di maggiore sicurezza.