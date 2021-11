Via del Tiro a Segno: uno dei posti preferiti degli incivili.

Una stradina di campagna alle pendici del Colle ernico, tristemente presa come punto di riferimento per lo sversamento indebito di rifiuti di ogni genere. Percorrendo certe zone decentrate, incappare in cumuli abusivi di rifiuti è pressoché la norma.

A portare avanti nuovamente un'azione di denuncia in merito, Radio Boville. Con una serie di scatti sull'account ufficiale, la situazione è stata fotografata nitidamente e in tutta la sua desolazione.

Materassi, materiale plastico, elettrodomestici e addirittura indumenti. Parliamo di rifiuti che potrebbero essere differenziati tramite il classico porta a porta o usufruendo del ritiro degli ingombranti, eppure vengono lasciati così, a campeggiare nel bel mezzo del verde.

Radio Boville, promotrice di notevoli denunce formali per disincentivare tali illeciti, lancia l'ennesimo assist agli organi di competenza.

«I soliti cafoni che deturpano l'ambiente. E da Palazzo Simoncelli, nonostante diverse segnalazioni di Radio Boville e del coordinamento provinciale di Fare Verde, continuano a far finta di non vedere». Una sollecitazione importante dunque ad intervenire, affinché una prassi illecita come questa, possa essere maggiormente monitorata e sanzionata.

A fronte di tante situazioni di discariche abusive sparse sul territorio, l'azione di contrasto non solo non risulta essere efficace ma non riesce neanche ad intaccare questa prassi.