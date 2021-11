Un panettone per regalare cibo ai randagi. L'iniziativa è dell'Enpa di Sant'Elia Fiumerapido che in queste ore sta sponsorizzando una delle tante idee a sostegno di animali senza padrone.

«Volete festeggiare il periodo natalizio con un buonissimo panettone e fare anche una buona azione aiutando la delegazione dell'Enpa di Sant'Elia? All'inizio di dicembre vi aspettiamo al nostro banchetto per la raccolta fondi in favore dei nostri pelosi meno fortunati» fanno sapere i volontari, da sempre impegnati in tante attività per aiutare e sostenere cani e gatti senza casa: dal bracciale personalizzato con la foto del proprio animale alle raccolte fondi on-line. Ogni idea contribuirà a sostenere iniziative e attività per la cura degli animali.