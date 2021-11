I carabinieri della compagnia di Anagni continuano l'attività di controllo per garantire la sicurezza sul territorio, prevenire e reprimere reati di ogni genere, mantenendo alta l'attenzione sulla diffusione del consumo di alcool e droga tra i giovani nei fine settimana e nelle strade della movida. Nei giorni scorsi sono stati impiegati otto militari e quattro automezzi per eseguire un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anagni, Ferentino e Acuto.

Nel corso del servizio i militari hanno identificato e controllato ottantotto persone e cinquantasei automezzi ed hanno accertato e contestato diverse violazioni di legge, sia di natura penale sia amministrativa.

A Ferentino i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno denunciato un cittadino di nazionalità magrebina trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito. Inoltre, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Frosinone per uso personale di stupefacenti diverse persone di Ferentino, Anagni e Acuto, trovate in possesso di crack, hashish e cocaina.

Si tratta di persone di età compresa tra i 18 e i 56 anni.

Infine, ad Anagni i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per violazione della legge sulle armi. Nel corso di un controllo hanno accertato che un uomo non custodiva con la dovuta diligenza, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, il suo fucile calibro dodici. L'arma è stata sottoposta a sequestro mentre la licenza di porto d'armi è stata ritirata.