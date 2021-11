Sul sito della Lottomatica è comparsa la notizia di una vincita straordinaria a Vico nel Lazio: vinto un milione di euro al gioco di Lottomatica MillionDay. Un fortunatissimo scommettitore ha indovinato un'intera cinquina di numeri e si è portato a casa una cifra da capogiro. Una somma che solo a pronunciarla, di questi tempi, fa tremare le gambe. La dea bendata si è fermata nel "bar-tabaccheria-pizzeria Gianni" sulla statale 155 a Pitocco, frazione di Vico nel Lazio.

I numeri azzeccati sono quelli dell'estrazione del 14 novembre: 35 42 47 48 49. E nella mattina di ieri, quando la notizia ha fatto il giro del paese, è iniziata la caccia al fortunato e al bar dove ha fatto tappa la dea bendata.

Il vincitore potrebbe essere anche qualcuno di passaggio. Il locale fortunato si trova sulla strada regionale 155, lungo l'arteria che porta a Fiuggi, Alatri, Guarcino. Potrebbe trattarsi pure di qualche cliente che, in attesa della pizza da sfornare e portare a casa, ne ha approfittato per giocare una schedina. Oppure un cliente del bar -tabaccheria. Un locale, quello della famiglia Di Lelio, molto fortunato. Nel tempo altre le vincite registrate, tra cui quella di 25.000 euro del biglietto della Lotteria Italia. Gianni e la sua famiglia hanno appreso ieri mattina della vincita.

«Quando ci siamo collegati abbiamo letto della vincita straordinaria. È stata una bella sorpresa». Non si sbilancia sul possibile fortunato, ma sottolinea che: «ci auguriamo magari che il vincitore sia una persona bisognosa di quei soldi. Sarebbe una bella cosa».

Per giocare al Million Day, è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55 e ogni giocata costa 1 euro. Si può giocare in ricevitoria e tabaccheria, ma anche online tramite l'apposito sito e utilizzando l'App dedicata.