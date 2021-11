Rai Vloet, 26enne calciatore olandese attualmente in forza all'Heracles Almelo e che due anni fa ha giocato nel Frosinone, è stato arrestato in patria in seguito ad un incidente stradale in cui ha perso la vita un bambino di 4 anni.

L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: un'auto con due occupanti si è scontrata con un'altra vettura si cui viaggiavano un uomo, una donna e due bambini. Uno dei piccoli è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo in ospedale. I due responsabili dell'incidente sono stati arrestati dalla polizia e uno di loro è risultato essere il 26enne centrocampista. L'altro occupante è un giovane olandese di 27 anni. I due sono rimasti illesi e non è ancora chiaro se fossero sotto l'effetto di alcol o droghe. Sono dunque stati portati in questura per essere interrogati e sono ancora in custodia, mentre gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni.

Classe '95, Rai Vloet ha iniziato la sua carriera al PSV ed è finito all'Heracles l'anno scorso. In mezzo, nel primo semestre della stagione 2018-19, una breve esperienza con la maglia del Frosinone in Serie A: appena 118 minuti in 5 presenze, prima della risoluzione del contratto a gennaio e della firma col Sint-Truiden.