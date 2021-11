Tre consiglieri comunali della maggioranza (Giuseppe Pizzuti, Ivan Dell'Uomo e Tiziano Latini) hanno effettuato nella mattinata dello scorso sabato diversi sopralluoghi nella popolosa contrada di Mole Bisleti.

Scopo della perlustrazione: verificare alcune criticità presenti nella zona da segnalare al resto dell'amministrazione comunale e impegnarsi «Al massimo per risolvere i problemi, al fine di garantire un tasso di vivibilità sempre adeguato e in linea con le aspettative dei tanti residenti». Il taccuino degli appunti si è riempito velocemente di piccoli e grandi interventi da eseguire.

Innanzitutto, il tema della viabilità e della sicurezza: è necessario provvedere al rifacimento della cartellonistica in prossimità dello stop presente all'incrocio principale della contrada; l'installazione di bande rumorose per segnalare il passaggio delle vetture; il rifacimento e l'adeguamento della segnaletica orizzontale; la manutenzione stradale generale (asfalto lungo le vie più importanti, ma anche delle strade laterali e secondarie).

Quindi, si è passati ad annotare la necessità di sistemare i pali elettrici e dell'illuminazione pubblica.

Servirebbe anche installare anche dei trespoli per la raccolta dei rifiuti. Infine, tornando alla viabilità, i tre consiglieri sottolineano l'esigenza di posizionare dei segnali in prossimità della rotatoria in Via delle Cooperative.

«Inoltre – dicono i tre esponenti dell'amministrazione Cianfrocca – grazie all'intervento della Polizia locale, abbiamo provveduto a recintare il parco giochi, viste le criticità inerenti la staccionata per evitare incidenti in attesa di una successiva sistemazione». Il sopralluogo fatto a Mole Bisleti da Pizzuti, Latini e Dell'Uomo non sarà l'unico: tutti e tre hanno assicurato che continueranno a percorrere l'intero territorio alatrense per tracciare una "mappa" dei bisogni e delle necessità impellenti presenti in ogni contrada o zona periferica.

Un modo per essere vicini alla cittadinanza e seguire alla lettera uno degli aspetti del programma di Maurizio Cianfrocca, generando un corretto rapporto e un confronto continuo con la popolazione e ascoltandone le esigenze.