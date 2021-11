Bisognerà attendere i dati del bollettino Asl di domani per avere un quadro più chiaro sull'andamento della pandemia da Covid-19 in provincia. Oggi, per effetto dei pochi tamponi eseguiti domenica, si registrano 21 nuovi positivi.

Poco più di 500 i test eseguiti ieri, nello specifico 508. Per rendere l'idea, la scorsa settimana si viaggiava ad un ritmo di 2000 tamponi circa al giorno. Oggi si contano anche 36 negativizzati. Arrivano a 25 i ricoverati, due in più di ieri. Fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Alatri , Fiuggi e Monte San Giovanni Campano registrano 3 nuovi positivi ciascuno, 2 ad Anagni e Ferentino. Un caso in più in ognuno dei seguenti Comuni: Arpino, Ceprano, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Patrica, Piglio e Vallerotonda.