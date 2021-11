Il consigliere comunale di minoranza Valeriano Tasca propone l'utilizzo di una parte dei fondi Covid in favore delle famiglie i cui figli sono costretti a ricorrere al tampone.

Con una nota indirizzata al sindaco Daniele Natalia ed al consigliere delegato al sociale Danilo Tuffi, il capogruppo di Casapound scrive: «Vista la variazione di bilancio portata in aula nell'ultimo consiglio comunale di duecentoventimila euro in entrata di fondi covid da parte del Ministero dell'interno, si propone di destinare una parte del contributo ministeriale come fondo per le scuole comunali affinché queste possano pagare o rimborsare i tamponi alle famiglie che dovranno eseguirli ai propri figli, qualora in una classe si riscontrasse un positivo.

Ciò - spiega Tasca - perché se in una classe si riscontra la presenza di un positivo, tutti gli alunni di quella classe dovranno eseguire un tampone che inevitabilmente, aspettando quello della Asl, deve essere a pagamento e quindi a carico delle famiglie».

Nei giorni scorsi c'è stato un considerevole ricorso alle quarantene ed ai controlli, nelle scuole dell'obbligo cittadine. In diversi plessi è stata constatata la positività di alunni e i dirigenti hanno agito secondo le indicazioni e le prescrizioni delle norme emanate di recente.