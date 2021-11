Grande successo del corso Blsd e Pblsd con disostruzione adulti, bambini e lattanti, organizzato dall'Avis di Torrice in collaborazione con il Comune.

«Ringrazio il presidente dell'Avis Candido Incitti per aver organizzato questa iniziativa di successo - ha detto il sindaco Alfonso Santangeli - Colgo l'occasione per ribadire la disponibilità dell'amministrazione a sostenere ogni iniziativa utile e in particolare, come in questo caso, di vitale importanza».

Coloro i quali hanno seguito il corso hanno conseguito un attestato che certifica le competenze acquisite e le abilità ad operare in caso di necessità. I corsisti hanno imparato a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Un'abilità operativa che può salvare vite umane.