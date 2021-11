Gli studenti degli istituti comprensivi Veroli I e Veroli II hanno partecipato alla Giornata internazionale della gentilezza, che si è festeggiata sabato 13 novembre. Conosciuta come World Kindness Day, questa festività è nata in Giappone nel 1988 grazie al Japan Small Kindness Movemented stata formalmente istituita nel 1998 dal World Kindness Movement, un'organizzazione che si propone di ispirare gesti di generosità e altruismo. Da allora, è festeggiata in diversi Paesi.

La giornata internazionale della gentilezza ha preceduto la quinta giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco e fissata al 14 novembre.

Si è, dunque, pensato di unire simbolicamente le due giornate e di condividere, come gesto gentile, la prima colazione con le famiglie e le persone fragili seguite dalla mensa della Caritas diocesana, curata dalla comunità di Sant'Egidio. Gli alunni hanno portato a scuola l'occorrente per apparecchiare una gustosa merenda, preparando poi dei pacchi dono che sono stati consegnati ai bisognosi grazie alla collaborazione dei docenti e dei volontari della comunità di Sant'Egidio.

Nella mattinata di sabato scorso, una piccola rappresentanza di studenti si è recata presso i locali della mensa per servire la colazione, nel pieno e rigoroso rispetto delle normative anti Covid, e per augurare "Buongiorno gentilezza!" ai presenti. Un'ottantina le persone che hanno incontrato gli occhi puri e sinceri dei giovanissimi alunni i quali, con dolcezza e tanto garbo, hanno portato ai tavoli bibite e merendine. Il pasto è stato servito in mensa ma preparato anche per l'asporto, garantendo così la colazione ad una trentina di famiglie.

Il vescovo Ambrogio Spreafico ha voluto essere presente per ringraziare personalmente gli studenti.

«E' stato un bel momento di amicizia, di simpatia e di gratuità hanno affermato gli organizzatori la cura delle parole, dei gesti gentili ci fa uscire dall'individualismo, ci fa allargare il cuore e lo sguardo. Grazie di cuore a tutti, in particolare ai dirigenti scolastici Silvana Schioppa e Angela Avarello, a tutti i docenti e agli studenti che con entusiasmo hanno detto di sì».