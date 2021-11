Due persone sole, marito e moglie e i loro amici a quattro zampe a far loro compagnia. Ma qualcosa in questi giorni non andava. Da quell'appartamento nel quartiere Carrè Vetus di Ladispoli arrivavano dei lamenti. E così un vicino avrebbe dato l'allarme con i Carabinieri e i vigili del fuoco entrati in casa. Lì la triste scoperta. In casa c'era il corpo senza vita di una donna e suo marito a letto perché malato e impossibilitato a chiamare i soccorsi. La donna, una 54enne di origini romene, era deceduta da tre giorni, forse a causa di un infarto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo in ospedale. I due cani e il gatto, sono stati recuperati dai volontari di Fareambiente.