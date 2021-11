Il ritorno dei visitatori, il ripristino della messa domenicale: Trisulti è tornata a vivere e, giustamente, tra i più contenti non poteva esserci che il primo cittadino di Collepardo, Mauro Bussiglieri. Lo abbiamo intervistato per conoscere le sensazioni di questi primi giorni di riapertura.

La certosa finalmente riaperta: è emozionato?

«Bello rivedere la gente a Trisulti. Siamo veramente tutti contenti, dopo tre anni di buio. Ringrazio il ministro Franceschini e il presidente Zingaretti per quanto hanno fatto, ma anche Sara Battisti e Mauro Buschini per la disponibilità. Siamo davanti ad un nuovo punto di partenza».

I collepardesi come hanno accolto la riapertura?

«Con grande soddisfazione. Un enorme piacere rivedere quel portone finalmente aperto. Si ricomincia da questo, dall'ingresso gratuito e dalle visite guidate, ma spero che presto vengano ristabilite le vecchie "abitudini" per collepardesi e visitatori, ovvero la riapertura della liquoreria interna e del ristorante accanto alla certosa».

Cosa lascia la gestione Dhi?

«Il deserto. Chi c'è stato negli ultimi tre anni non ha speso un euro per Trisulti. Ma per fortuna questo appartiene al passato».