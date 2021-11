Anche nel comune di Coreno Ausonio arriva l'innovazione digitale con l'anagrafe nazionale.

«L'anagrafe nazionale della popolazione residente è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti - ha spiegato il sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo - Si tratta di servizi gestibili da remoto, con accesso regolato da Spid, tessera sanitaria o carta d'identità elettronica, che consentono di compiere in modo nuovo i compiti che prima facevamo di persona.

Anche a Coreno è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato». Ma non è tutto, perché «il servizio consente la visione dell'anteprima del documento, per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. Un indubbio passo avanti verso il futuro».