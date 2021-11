Qualità della vita, cambiano le classifiche, cambiano i numeri, ma non la sostanza. Ieri Italia Oggi ha reso note le anticipazioni sulla classifica finale della qualità della vita nelle province italiane (che sarà disponibile nell'edizione odierna). E la Ciociaria risale sette posizioni, passando dalla numero 87 alla numero 80. La scorsa settimana, invece, era stata pubblicata sul Sole 24 Ore la classifica Ecosistema urbano di Legambiente, parametrata sui capoluoghi, con Frosinone che, al contrario, peggiorava di sei posizioni, scivolando dalla posizione numero 72 alla 78.

E anche i posizionamenti nelle due classifiche cambiano: per Italia Oggi le prime cinque sono Parma, Trento, Bolzano, Bologna e Milano, le ultime cinque Crotone (ultima su 107), Napoli, Foggia, Siracusa e Taranto, per Legambiente al top Trento, Reggio Emilia, Mantova, Cosenza (addirittura 93esima per Italia Oggi) e Pordenone e flop per Palermo (ultima su 105), Catania, Brindisi, Alessandria e Messina. Secondo lo studio di Italia Oggi, restando nel Lazio, Roma è 54esimaeperde quattro posizioni, Rieti è 64esima (ed era 37esima), Viterbo è 70esima e si migliora di 14 posizioni, mentre Latina risale dall'85esimo all'82esimo posto.