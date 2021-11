Il sindaco Giuseppe Sacco ha aderito all'accordo di programma per la realizzazione del casello autostradale nella zona industriale di Roccasecca. Il documento è stato stilato dal Cosilam che ha messo nero su bianco gli elementi e i contenuti emersi durante la riunione alla quale hanno preso parte, oltre al Comune di Roccasecca, sede del progetto e del Consorzio industriale, anche Autostrade, la Provincia di Frosinone e l'Astral anche loro destinatarie dell'accordo di programma. Si tratta di un testo nel quale sono elencate le competenze di ogni ente coinvolto nel progetto, tutte necessarie alla realizzazione dell'uscita autostradale nella zona industriale del Comune di Roccasecca, la stessa che ospita l'ormai nota Green Valley.

Tutti i ruoli e gli step

Il Cosilam avrà il compito di occuparsi dell'iter autorizzativo per procedere alla realizzazione delle opere infrastrutturali, vale a dire: dovrà progettare nonché eseguire i lavori a supporto dell'intero progetto.

Così come tutti gli altri enti coinvolti, ognuno per propria competenza. Si entra dunque nel vivo di un progetto che parte da una visione e che vuole rappresentare un volano di sviluppo non solo per Roccasecca ma per tutto il territorio. Infatti si sta già lavorando ad un piano urbanistico centrale a tutte le realtà limitrofe, in grado di catalizzare interessi industriali per realizzare un vero e proprio polo produttivo per garantire sviluppo e crescita non solo a livello locale ma territoriale.

Sguardo al futuro

Il sindaco sulla sua pagina Facebook, intervenendo sull'accordo di programma pensa già al passo successivo: «Ora - ha commentato - bisognerà confrontarsi anche con gli enti territoriali più vicini per capire come dovrà svilupparsi urbanisticamente tutta l'area, affinché la nuova infrastruttura sia strategica non solo per la città di Roccasecca ma per tutte le comunità limitrofe». Insomma, il progetto di cui si è resa protagonista Roccasecca vuole porsi come volando di sviluppo per l'intero territorio, da ogni punto di vista.