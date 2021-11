Processati 445.593 tamponi. Salgono i ricoveri ordinari (+50, 3.647) e le terapie intensive (+5, 458). Sono 7569 i nuovi positivi e 36 i decessi. Il tasso di positività sale al 1,7%. "Il green pass era l'unico strumento che avevamo per non fermare di nuovo l'economia" ha detto il ministro Di Maio.

"Siamo all'86% di italiani che hanno avuto almeno una dose, gli altri Paesi europei stanno più indietro e per questo ora stanno introducendo misure drastiche", ha aggiunto dicendosi "preoccupato per i contagi in vista del Natale"