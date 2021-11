E' Lorenzo Marzoli, noto fotografo di Fondi, la vittima dell'incidente mortale di via Sette Acque. L'auto su cui viaggiava è finita all'interno di una canale che costeggia la strada, il tutto per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco, chiamati a intervenire, hanno recuperato il corpo ormai senza vita del giovane fondano.

Dalle prime ricostruzioni, l'auto sulla quale viaggiava Marzoli, in direzione Sperlonga, è finita nel canale Vetere, che costeggia la carreggiata. A Fondi la notizia s'è sparsa nelle prime ore della mattina e la città è sconvolta dalla perdita del proprio concittadino. Marzoli era particolarmente noto. Il suo studio fotografico è uno dei più apprezzati della città.

Era tornato giovedì sera da Bruxelles dove aveva partecipato ad una visita al Parlamento europeo organizzata dall'eurodeputato di Fondi Salvatore De Meo. Dalla nostra redazione le condoglianze alla famiglia per la perdita di Lorenzo.