Sono 108 i nuovi casi di Covid in provincia. Siamo ai livelli di aprile, quando il 14 registrò 109 casi. Per il terzo giorno consecutivo i contagi sono più di 80 come non capitava dal 9 all'11 aprile, anche se allora le giornate furono addirittura cinque. Decisamente in rialzo l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, arrivata a 105,66, mentre il tasso di positività balza all'8,9% (il Lazio è al 2,1%) con il dato da lunedì al 5,82%. La curva prosegue la corsa verso l'alto. I nuovi positivi in aumento sono il frutto dell'abbassamento della guardia, di feste e incontri al chiuso dove non si rispettano le distanze o non si indossa la mascherina. Pesano poi i tanti che ancora non si sono vaccinati.

La giornata

Sono 28 i comuni ad avere almeno un nuovo caso di Covid. Anagni ne conta 14, Sora 13 e Frosinone 10. Sotto la doppia cifra Alatri, Ferentino e Fiuggi 9,Cassino 6,Ceccano 4, Cervaro, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica e Veroli 3, Arpino, Fumone, Piglio e Torrice 2, Aquino, Broccostella, Filettino, Pescosolido, Pontecorvo, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Serrone, Trevi nel Lazio, Vallecorsa e Vallemaio 1.

In settimana i casi sono 436 a 72,67 di media. La scorsa, sempre a sabato, erano 274 e 45,66. La crescita si è, dunque, attestata al 59,12%.Al30 ottobre i casi, invece, erano 141a 23,5di media. Rispetto ad allora l'incremento è maggiore, del 209,21%.

Una media settimanale così alta non si vedeva dai 74,29 del periodo 19-25 aprile. La progressione dei contagi è evidente nelle ultime quattro settimane: Frosinone ne registra 20 (11-17 ottobre), 22 (18-24 ottobre), 36 (31 ottobre-6 novembre) e 53 (7-13 novembre), Ferentino 4, 11, 21 e 57, Anagni 9, 4, 39 e 52, Cassino 4, 5, 30 e 45, Sora 10, 7, 11 e 41, Alatri 7, 17, 25 e 35, Fiuggi 0, 3, 9 e 33, Paliano 3, 5, 5 e 28, Patrica 3, 7, 0 e 13, Monte San Giovanni Campano 3, 1, 4 e 12, Ceccano 20, 4, 16 e 11, Serrone 1, 8, 5 e 11, Piglio 0, 4, 3 e 10.

A novembre i casi sono 90 ad Anagni, 86 a Frosinone, 76 a Ferentino, 73 a Cassino, 57 ad Alatri, 50 a Sora, 40a Fiuggi,32 a Paliano, 17 a Patrica, 16 a Monte San Giovanni Campano e a Serrone, 13 a IsoladelLiri,12a Piglio e a Veroli e 11 a Vallecorsa.

Gli indicatori

L'incidenza è ormai doppia rispetto al livello di guardia.

Ieri è stata valicata quota cento con 105,66. Ormai la crescita è senza soluzione di continuità dal 2 novembre.

Simili valori si ritrovano solo a fine aprile: il mese, infatti, si chiuse con valori tra 103 e 105.

I tamponi

Sono 1.208 i nuovi test eseguiti. Da lunedì sono 7.374. Si tratta di un nuovo record dagli 8.236 del periodo dal 17 al 23 maggio.