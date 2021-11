Flash news Incendio divampa in zona Cavoni, baracca a fuoco: tre persone salvate dalle fiamme È accaduto intorno alle 19, poco distante dalla cassette di legno. Per cause da accertare, la baracca ha preso fuoco. Soccorritori sul posto

Foto Massimo Scaccia Foto Massimo Scaccia « »

NF 13/11/2021 19:53 letto 3 volte

Incendio divampato in una baracca nella zona Cavoni, nella parte bassa del capoluogo. Tre persone sono state messe in salvo. È successo intorno alle 19 nella zona poco distante dalle casette di legno. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico. Da accertare le cause che hanno sprigionato il rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato