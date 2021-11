Auto perde il gasolio e rischia di incendiarsi. Paura oggi pomeriggio per il conducente di un veicolo in transito lungo via Garibaldi nel centro storico di Frosinone. È successo dopo le 16. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e della zona e gli agenti della polizia locale. Inevitabili i disagi alla viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Per la pulizia e la messa in sicurezza del tratto sono intervenuti anche i volontari della protezione civile, operai del comune, con l'ausilio di un mezzo speciale.