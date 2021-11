Grave incidente stradale, stamattina, per un adolescente di Latina, urtato da un'auto mentre si recava a scuola in monopattino. È successo in prossimità della rotatoria all'incrocio tra via Polusca e via Parini, dove il giovane, un quindicenne, è stato travolto da un'automobile guidata da un uomo di 83 anni.

Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale di Latina.