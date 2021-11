A Ceprano, i militari della locale Stazione hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 78enne di Giuliano di Roma. L'uomo a seguito del controllo mentre era alla guida di autovettura, è stato sottoposto ad alcoltest evidenziando un tasso alcolico pari a più del doppio del limite consentito dalle vigenti normative in materia. Nei suoi confronti, espletate le formalità di rito è stato anche il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.