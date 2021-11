Ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati predatori ed in materia di stupefacenti, hanno proceduto a segnalare un giovane del luogo alla Prefettura di Frosinone per uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso, fermato a bordo di un'autovettura, nel corso del controllo tentava di disfarsi di un involucro di cellophane lasciandolo cadere a terra. Prontamente recuperato dai militari operanti è risultato contenere poco meno di un grammo di cocaina, sottoposta a sequestro.