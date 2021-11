Ad Esperia, i militari della locale Stazione hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 30enne di San Giorgio a Liri, già censito per reati contro la persona. Il predetto a seguito di un malore accusato mentre era alla guida della propria autovettura, è stato soccorso dai militari operanti è dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo presso il nosocomio di Cassino per le cure del caso. Il giovane a seguito di specifici accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolico di quasi quattro volte superiore il limite consentito dalle vigenti normative. Pertanto, espletate le formalità di rito, a carico dello stesso è stato altresì eseguito il ritiro della patente di guida mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.