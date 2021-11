Oltre 100 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h, per la precisione il bollettino Asl riporta 108 nuovi casi su un totale di 1208 tamponi. I negativizzati sono 21 mentre i ricoverati sono 22. Dopo le due vittime registrate ieri e giovedì, torna a zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Dei 108 nuovi casi, 14 sono di Anagni che registra il record peggiore in provincia seguita da Sora con 13 e Frosinone con 10. Alatri, Ferentino e Fiuggi registrano 9 positivi ciascuno, 6 a Cassino, 4 a Ceccano. Cervaro, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica e Veroli contano 3 casi ciascuno. Due positivi in più in ognuno dei seguenti Comuni: Arpino, Fumone, Piglio e Torrice.

I Comuni con un solo contagio sono: Aquino, Broccostella, Filettino, Pescosolido, Pontecorvo, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Serrone, Trevi nel Lazio, Vallecorsa e Vallemaio.

Il confronto con ieri

Sono 88 i positivi nel bollettino di ieri, con 22 negativizzati, un morto e 1.658 tamponi eseguiti.

Per il quarto giorno consecutivo i contagiati sono più di sessanta. Gli 88 casi arrivano da 27 comuni.

Ovvero da Ferentino 15, Anagni 11, Cassino 7, Paliano e Sora 6, Alatri 5, Frosinone 4, Ceccano, Fiuggi, Isola del Liri e Vallecorsa 3, Arpino, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Patrica, Serrone eTrivigliano 2, Alvito, Aquino, Ceprano, Cervaro, Filettino, Giuliano di Roma, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Piglio e Trevi nel Lazio1.