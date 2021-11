Interventi sul manto stradale in arterie cittadine particolarmente dissestate. In alcuni punti si è reso necessario il rifacimento di interi tratti di asfalto, come all'ingresso del "Nido Alfieri". Lavori anche in via Folcara e nella traversa di congiungimento con via Sant'Angelo, particolarmente interessata dal traffico in questo periodo per via dei lavori di Acea.

Alcuni operai sono stati impegnati alla sistemazione dei marciapiedi di via De Nicola deformati dalle radici degli alberi. Un lavoro particolarmente complicato anche per la presenza della linea della illuminazione pubblica.

«Si proseguirà nei prossimi giorni assicurano dal Comune contando di terminare il tutto per la fine di questo mese». Intervento all'ex scuola dei Panaccioni per metterla a disposizione dell'associazione in precedenza ospitata nei vicini locali interessati dall'incendio giorni addietro.