Nuovi atti vandalici in piazza Labriola, ancora una volta nel mirino degli incivili sono finite le panchine rosse, simbolo di legalità e riscatto. L'ultimo episodio a gennaio.

Ieri mattina, proprio mentre si stava celebrando il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la scoperta: qualcuno nella notte ha imbrattato con della vernice nera le panchine, già oggetto di più attacchi da parte di ignoti. I cittadini e non è la prima volta sono tornati a indignarsi per quel gesto incomprensibile contro uno dei simboli alla lotta ingaggiata per combattere la violenza su donne e bambini.

Prima la rottura delle stesse, con la necessità di sostituirle per piazzare monoblocchi in ferro, per dare un segnale. Poi altri attacchi. Con l'ennesimo vile gesto dell'altra notte è montata ancora una volta la rabbia dei tanti cittadini che hanno espresso una condanna unanime: le panchine rosse rappresentano un simbolo ben chiaro alla lotta e al contrasto della violenza di genere. In ricordo di tutte le vittime da Serena Mollicone a Gabriel Feroleto di una ferocia inaudita.