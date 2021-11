Ha lasciato l'auto con il motore ancora acceso sulla superstrada, tra Boville Ernica e il Giglio di Veroli, e si è buttato dal cavalcavia. A perdere la vita ieri pomeriggio un cinquantaduenne di Alatri. È successo intorno alle 16. Sul posto sono arrivati il personale medico, i carabinieri, i vigili del fuoco e i vigili urbani.

Purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Il corpo è stato recuperato in un terreno impervio nel comune di Boville Ernica. La notizia si è diffusa in poco tempo destando dolore e incredulità.

La macchina dell'uomo è stata notata da una pattuglia dei carabinieri di Veroli che stava transitando sulla superstrada. Avviati immediatamente gli accertamenti i militari hanno accertato quanto accaduto. Hanno quindi raggiunto la zona per ricostruire l'accaduto e svolgere gli accertamenti del caso.

Mesi fa un simile gesto compiuto sempre da un uomo di Alatri, di cinquant'anni. Aveva lasciato l'auto nella piazzola del Mobilificio Rufa e aveva raggiunto il punto più alto del cavalcavia a Veroli.