Ultimi dati del bollettino del Ministero della Salute: 68 morti in un giorno, tasso di positività a 1,7. I nuovi casi sono 8.816. Dal monitoraggio dell'Iss emerge che l'incidenza settimanale dei casi di coronavirus in Italia passa da 53 a 78 per 100mila abitanti. Crescono anche l'Rt nazionale, ora a 1.21, e il livello di occupazione dei letti in ospedale, al 4,4%. (Fonte Sky tg 24)