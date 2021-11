Riprendono gli appuntamenti di "Weekend Ciociaria Experience" curati dalla "True Blue Italy" e "La PretaNera", di Riccardo Abet, originario di Giuliano di Roma oltre che convinto pioniere della crescita turistica nella nostra provincia. Si comincia domani 13 novembre, con un fine settimana dedicato alla Valle dell'Amaseno e alle sue bufale, ben 14.000.

La mattina, infatti, verrà visitato un caseificio aziendale per assistere alle fasi della lavorazione della rinomata mozzarella, ma anche per conoscere e apprezzare le qualità della carne di bufalo, nuova frontiera del commercio locale.

Immancabile il pranzo per gustare i prodotti tipici della filiera. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato alle suggestioni dell'antico borgo medievale. Mentre i bambini potranno svagarsi con attività in cui si improvviseranno detective tra i vicoli in una sorta di avvincente caccia al tesoro guidata, gli adulti si immergeranno ne "I Misteri di Amaseno". Un viaggio nella storia del paese medievale, a partire dalla visita e dalla lettura delle antiche mura e delle porte d'accesso, per terminare alle meraviglie della Collegiata di Santa Maria.

Il gruppo di turisti potrà contare su un accompagnatore d'eccezione, il ricercatore locale ed esperto di storia dell'arte Luciano De Prosperis autore, tra l'altro, di un saggio sulla storia del borgo e sulla presenza templare nel territorio: "Castrum Sancti Laurentii". Domenica mattina, invece, la visita a un'azienda agricola di Giuliano di Roma, dove si potranno raccogliere le olive come veri contadini, fino al pranzo in stile picnic.

L'obiettivo di queste iniziative, valorizzate dalla stessa Provincia di Frosinone, è di promuovere il territorio ciociaro con una forma di turismo di prossimità "slow", che permetta la socializzazione, lo svago e l'arricchimento culturale.