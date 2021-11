Un'altra vittima da Covid-19 in Ciociaria. E' la seconda da ieri. Secondo quanto riportato nel bollettino Asl, si tratta di un uomo di 78 anni di Vallecorsa.

88 i nuovi positivi in provincia nelle ultime 24 ore su un totale di 1658 tamponi effettuati. I negativizzati sono 22. I ricoverati sono 22.

La mappa dei contagi

Boom di nuovi positivi a Ferentino con 15 nuovi casi, 11 ad Anagni, 7 a Cassino, 6 a Paliano e Sora, 5 ad Alatri, 4 a Frosinone, 3 a Ceccano, Fiuggi, Isola del Liri e Vallecorsa. Due positivi in più in ognuno dei seguenti Comuni: Arpino, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Patrica, Serrone e Trivigliano. Negli altri Comuni di seguito un solo nuovo caso: Alvito, Aquino, Cervaro, Ceprano, Filettino, Giuliano di Roma, Pescosolido, Piedimonte San germano, Piglio e Trevi nel Lazio.

Il confronto con ieri

Ieri 84 i nuovi contagiati, così come giovedì scorso. Da allora in altre sei circostanze si è andati oltre in 60. Il grosso dei positivi, come il giorno precedente, è concentrato a Frosinone con 16, poi Alatri con 10, Cassino e Fiuggi con 7, Sora con 6, Paliano con 5,

Alvito e Trivigliano con 4, Monte San Giovanni Campano, Patrica, Serrone e Vallemaio con 3, Ceccano, Ferentino, Pescosolido, Piedimonte San Germano e Piglio con 1. 1.224 i tamponi eseguiti. Si torna a morire per il Covid. Ieri il decesso di una donna di 101 anni di Frosinone, è la morta numero 673 dall'inizio della pandemia in provincia. Crescono ancora i ricoverati. Ieri 22, quattro in meno della capienza massima dello Spaziani a Malattie infettive.