Infortunio sul lavoro, conducente di autotreno trasportato con l'eliambulanza in serie condizioni al policlinico "Umberto I" di Roma. Poco prima delle 16 di ieri, all'interno di uno stabilimento che si occupa di imballaggi e confezioni speciali, il conducente di un autocarro impegnato nelle operazioni di carico è stato colpito da materiali che si sono staccati dal supporto.

L'uomo, siciliano della provincia di Caltanissetta, dipendente di una ditta esterna, è stato colpito al capo.

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

Sul posto è arrivata un'ambulanza dell'Ares 118, e da Latina è decollato il Pegaso 44 pilotato dal comandante Claudia Giordano e con a bordo il dottor Angelo Taglienti.

La difficoltà di poter atterrare nelle vicinanze del luogo dell'infortunio, rappresentate soprattutto dall'eccessivo numero di cavi sovrastanti la zona, ha reso necessario l'utilizzo della elisuperficie del Centro Costruzioni Heliworld della famiglia Beccidelli, disponibile H24 per le emergenze sanitarie. Lo stesso Domenico Beccidelli, presente in azienda, ha coordinato le operazioni, predisponendo la pista che, unica a Sud di Roma, è autorizzata per le operazioni notturne.

L'ambulanza del 118, caricato il ferito dopo le essenziali operazioni sanitarie, ha trasportato il camionista verso la elisuperficie, distante un paio di chilometri dal luogo del sinistro. Poco dopo le ore sedici, il Pegaso si è rialzato in volo in direzione Roma, per raggiungere il policlinico "Umberto I".

Ancora una volta l'assenza di un pronto soccorso viene superata grazie alla disponibilità della elisuperficie anagnina. Giova ricordare l'esistenza di un accordo tra la Heliworld ed il 118 direzione regionale, grazie al quale l'impianto super moderno ed attrezzato dei Beccidelli viene reso disponibile a costo zero.