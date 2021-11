Sono ufficialmente iniziati i tanto attesi lavori di pulitura delle sponde del fiume Liri. Un intervento molto richiesto dai cittadini che in diverse occasioni avevano lamentato la carenza di decoro lungo le sponde del corso d'acqua. Un problema che è molto ampio e particolarmente sentito soprattutto dai residenti del rione Pastine. Infatti il degrado in cui ciclicamente finisce il fiume Liri apre spesso la discussione sulle problematiche che questo degrado innesca. Infatti la vegetazione incolta diventa l'habitat perfetto per animali e parassiti che, poi, escono invadendo le strade del territorio.

Per questa ragione l'amministrazione comunale ha più volte sollecitato la Regione Lazio affinché intervenisse con un'ampia azione di pulizia. Infatti l'attività di manutenzione delle sponde del fiume è in capo alla Regione Lazio. E nei giorni scorsi l'intervento tanto atteso di manutenzione è iniziato. «Sono iniziati stamattina i lavori di pulizia delle sponde del fiume Liri - ha affermato il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo - Ringrazio la Regione Lazio, nella persona della dirigente Wanda D'Ercole, e il geometra Carcione per aver accolto la nostra richiesta. Allo stesso modo ringrazio l'assessore comunale Gianluca Narducci che ha seguito la richiesta d'intervento».

Un intervento che si unisce agli altri realizzati dall'amministrazione, di propria competenza, sul territorio comunale e che ha portato alla manutenzione di numerose aree del territorio cittadino. In quel caso si è procedendo con il taglio delle boscaglie e la pulizia dei terreni. Interventi che hanno consentito di riportare decoro in diverse aree del paese lì dove era da tempo che si attendevano attività di manutenzione per ripristinare decoro e, soprattutto, la sicurezza dei cittadini che spesso hanno segnalato la presenza di ratti e altri animali in alcune zone della città.