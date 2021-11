Un brutto incidente si è verificato nella serata di mercoledì, attorno alle 20 lungo la Flacca, altezza via Maresca. Lo stesso è avvenuto a poca distanza dall'incrocio con via Cristoforo Colombo. Vittima del sinistro una donna moldava di 64 anni, residente a Gaeta, proprio a pochi passi dal luogo del sinistro.

La malcapitata stava attraversando la strada quando è stata centrata da un'autovettura che viaggiava in direzione nord. Alla guida di quest' ultima, una Mercedes Classe A una donna di 56 anni residente a Sperlonga.

I primi a prestare soccorso alla donna ferita e a terra sull'asfalto sono stati alcuni passanti. Il tutto in una serata caratterizzata da una pioggia insistente.

Un ulteriore disagio per la signora ha dovuto attendere, in condizioni apparse subito serie, l'arrivo dei soccorritori. Sul posto quindi sopraggiungevano un paio di ambulanze ed un'auto medica. Ad intervenire anche i carabinieri per i rilievi del caso ed una pattuglia della Polizia Locale per gestire la viabilità, tra l'altro in un punto nevralgico.

La donna, dopo che i sanitari le hanno prestato le prime cure, è stata poi trasportata al nosocomio di Formia.

Successivamente però, considerate le sue condizioni è stato deciso il trasferimento in codice rosso al San Camillo di Roma. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.