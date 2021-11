Inquinamento, tornano le domeniche ecologiche.

Varato dal Comune di Frosinone il nuovo programma contro il pm10. Previsti sei stop totali alla circolazione: 21 e 28 novembre, 9 e 30 gennaio 2022, 20 febbraio e 13 marzo, sempre dalle 8 alle 18. Da dicembre via libera anche alle targhe alterne. Attualmente sono 38 le giornate oltre i limiti per le polveri sottili registrate dalla centralina di via Verdi, 12 gli sforamenti di viale Mazzini.

Nel resto della provincia Ceccano è a 45 e Cassino a 35. Il provvedimento scaturisce in ossequio al piano regionale di risanamento della qualità dell'aria che prevede, appunto, domeniche ecologiche e targhe alterne. Il piano è stato redatto dall'assessorato all'Ambiente di Massimiliano Tagliaferri.

«Le limitazioni alla circolazione ricordano dal Comune non riguardano i veicoli totalmente elettrici; ibridi con la sola modalità elettrica; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate». Le targhe alterne interesseranno i veicoli alimentati a benzina (di categoria superiore ad euro 2) e diesel (euro 3).

Si partirà a dicembre per arrivare fino a marzo 2022, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 21.30, il lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (pari). In deroga, potranno circolare i veicoli elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di Fap superiori a euro 3. «Saranno, infine, adottate misure finalizzate alla riduzione della sosta delle auto davanti alle scuole negli orari di entrata e uscita degli alunni», avvertono dal Comune.