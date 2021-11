A fuoco un furgone parcheggiato in strada, proprio nei pressi dell'abitazione del proprietario, nel quartiere Montecitorio. Il fatto è accaduto nel cuore della notte di mercoledì scorso, intorno alle tre. Le fiamme sono partite dalla parte anteriore del mezzo, dal vano motore, e poi l'hanno avvolto completamente. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, messo in sicurezza il veicolo ed evitato ulteriori conseguenze.

Forse un cortocircuito, o qualche altro guasto a livello elettrico, potrebbe avere innescato le fiamme che in breve si sono propagate. Grande paura a Montecitorio, non è stato piacevole assistere all'incendio del furgone, soprattutto per il proprietario che con il mezzo ci lavora.

L'episodio lo ha lasciato sconvolto, non è facile rimanere indifferenti alla scena. Un danno non solo materiale, visto il valore affettivo del mezzo di lavoro.