Violenze per anni sulle figlie minorenni, ieri l'udienza. Si torna in aula giovedì prossimo data in cui potrebbe già avvenire la discussione. Un'accusa terribile quella mossa a un padre, originario del Cassinate, pastore di una chiesa evangelica, vissuto per anni fuori dal suo territorio prima della partenza per il Regno Unito. Dopo l'arresto eseguito a maggio dalla polizia del Commissariato di Cassino, l'uomo era stato sottoposto a interrogatorio scegliendo la strada del silenzio.

Ieri la delicata udienza si è tenuta davanti al dottor Capurso ma dalla prossima verrà affidata a un nuovo giudice. La figlia che ha sporto nei suoi confronti la querela si è costituita parte civile. L'avvocato Antonio D'Alessandro ha depositato la procura speciale chiedendo per il suo assistito di procedere con l'abbreviato, in primo luogo condizionato all'esame delle altre due ragazze e in subordine un abbreviato semplice. Giovedì prossimo, dunque, si deciderà sull'abbreviato e se procedere o meno nella stessa sede con la discussione.