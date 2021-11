Promuovere l'artigianato artistico e la vendita di prodotti tipici, con particolare attenzione alle eccellenze del territorio locale e alla tradizione del Natale. È una delle finalità dell'iniziativa promossa dal Comune. Un'occasione anche per far vivere l'atmosfera magica del Natale. Proprio in questo contesto si inserisce l'avviso pubblico per i mercatini natalizi nelle giornate dell'8 e del 19 dicembre nel centro storico della città ernica. È stato diffuso, infatti, l'avviso pubblico che consente agli operatori interessati a partecipare di poter presentare domanda entro il prossimo 22 novembre.

Domande tramite PEC, direttamente all'ufficio di protocollo dell'ente comunale ed anche per raccomandata.

Artigiani, associazioni, artisti di arti figurative, hobbisti potranno proporsi per i mercatini di Natale 2021 per ognuna o entrambe le date indicate. «L'iniziativa è stata programmata dall'Amministrazione - dice l'assessore con delega all'artigianato e commercio, Alessandra Cretaro - al fine di promuovere l'artigianato artistico e la vendita di prodotti tipici, con particolare attenzione alle eccellenze del territorio locale ed alla tradizione del Natale. Attraverso queste occasioni cerchiamo di incentivare anche la creatività delle giovani generazioni che, così, potranno cimentarsi in un'esperienza interessante».

I mercatini si inseriscono nell'ambito delle iniziative del periodo natalizio promosse nel centro storico di Veroli e che, partiranno, proprio l'8 dicembre prossimo ed avranno come obiettivo di valorizzare le bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche presenti sul territorio comunale. Le domande vanno presentate entro e non oltre lunedì 22 novembre alle ore 12. Tutte le informazioni e il fac simile della domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Veroli all'indirizzo: www.comune.veroli.fr.it.