L'ultimo report del ministero della Salute registra 8.569 nuovi contagi a fronte di 595.812 tamponi processati (il tasso di positività è all'1,4%). I decessi sono 67. Scendono lievemente le terapie intensive (-1), salgono ancora i ricoveri ordinari (+62). Il ministro Speranza annuncia dal 1 dicembre la terza dose di vaccino "anche per chi ha tra 40 a 60 anni" e chiederà l'obbligo del 'booster' per i sanitari. (Fonte Sky Tg 25)