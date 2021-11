L'attenzione sugli alberi in ospedale non passa in secondo piano: occhi puntati sul loro stato di salute.

Dei cittadini hanno espresso la necessità di una verifica più approfondita.

Ad attivarsi il fondatore del "Diario della Ciociaria", Massimo Di Ruscio, che ha chiesto l'interessamento delle autorità per un sopralluogo tecnico di un agronomo.

A rispondere prontamente il consigliere regionale Loreto Marcelli che si è detto attento alla salute, tutta, dell'ospedale sorano, e pronto ad attivarsi per arrivare a comprendere lo stato di salute anche degli alberi presenti nel piazzale d'ingresso del Santissima Trinità visitato ogni giorno da centinaia di persone.

L'ospedale sorano serve ben ventisette Comuni ed è sempre alta l'attenzione da parte dell'utenza che, specie sui social, sfoga i malcontenti e premia i sanitari dell'ospedale per la loro professionalità.