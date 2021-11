Più volte aveva incendiato scarti di lavorazioni artigianali costituiti in prevalenza da materiale plastico, all'interno di un fondo agricolo. Nei guai un quarantatreenne, denunciato dai carabinieri.

Nei guai anche la proprietaria del terreno in cui avvenivano le operazioni.

A Fontana Liri, i militari della locale Stazione, hanno denunciato due persone per combustione illecita di rifiuti. A finire nei guai un quarantatreenne cittadino albanese e una ventiseienne, entrambi residenti a Fontana Liri.

Nel corso degli accertamenti, stando alle accuse, i militari ha accertato che l'uomo, così come in altre occasioni, aveva incendiato scarti di lavorazioni artigianali costituiti in prevalenza da materiale plastico, all'interno di un fondo agricolo risultato poi di proprietà della giovane.