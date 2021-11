Ha combattuto fino alla fine Maria Grazia Messore. Bella, coraggiosa, sorridente. Ieri pomeriggio si è spenta, la malattia contro la quale combatteva da anni non le ha lasciato scampo. La sua morte ha lasciato attonito l'intero territorio. Maria Grazia era un'amata insegnante del liceo Scientifico, direttrice del coro "Annibale Messore", una donna attiva che sapeva coinvolgere. Negli anni della malattia non ha mai perso quella luce che emanava, non solo dai suoi profondi occhi scuri, ma da tutta la persona. Solo qualche settimana fa insieme a decine di persone era in "marcia" per Komen Itala con Race fot the cure. La terribile notizia si è diffusa ieri nel tardo pomeriggio, migliaia i messaggi sui social, è immenso l'abbraccio per la sua mamma, donna gentile, generosa e buona conosciuta in tutto il territorio per il suo impegno nella Caritas. E per il suo adorato fratello Carmelo. Maria Grazia lascia un grande vuoto, difficilmente colmabile, ma lascia anche una grande eredità è un immenso esempio: di coraggio, di amore per la vita, di tenacia. Il funerale sarà celebrato domani alle 15 a Sant'Ambrogio.